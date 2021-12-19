Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною телеведучою в Україні і справжньою зіркою "Нового каналу". Артистка знімається в декількох телепроектах, а також на минулий Новий Рік презентувала свою єдину пісню "ями". Як виявилося, Нікітюк витратила набагато більше на виробництво синглу, ніж в кінцевому підсумку заробила. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс Леся показувала себе, а в руках тримала страву з качкою. Як виявилося, Нікітюк вирішила приготувати птицю на свято День Святого Миколая.
"Сімейна інтеграція. Леся Миколаївна запекла качку. Я вже переписала (звернулася до мами телеведуча, - прим. ред). Мама вже одужує", - сказала артистка.
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