Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет популярное шоу "Кто сверху?" на Новом канале, показала поклонникам празднование Дня рождения своей племянницы.
"Загадай желание и задувай! Молодец!",- сказала Леся Никитюк и показала поклонникам красивый торт.
В следующей сторис девочка похвасталась подарками на свое 4-летие, но сказала, что не получила самого главного.
"Короче... День рождения не удался... квартиру не подарили. Ужас", - пояснила Леся Никитюк слова племянницы Ани.
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Как видим, девочка очень похожа на свою тетю, о чем раньше говорили поклонники.
Напомним, что Александр Пономарев предложил телеведущей принять участие в коллаборации к зимним праздникам и спеть известную колядку "Христос родился". Вместе с ней участие примут Оля Полякова, Дзидзьо, Артем Пивоваров и другие.
Ранее Politeka писала, что Никитюк в платье с вырезом потрясла роскошными формами на фото с детьми: семейные кадры.
Напомним, что Леся Никитюк похвасталась своими кулинарными талантами, показав домашние кадры: "Семейная интеграция".
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк засветила своего "мецената", похваставшись подарком: "Нашла ноги".