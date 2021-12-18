Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, у своєму Instagram, часто показує шанувальникам свого домашнього улюбленця Рафіка.
Цього разу Нікітюк показала собачку, якого одягнула у собачу жилетку сріблястого кольору від відомого бренду.
"Рафік-джан заснув в улюбленій новенькій жилетці від Louis Vuitton", - сказала телеведуча.
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Собачка породи вест-хайленд-вайт-тер’єр живе із Лесею вже три роки. Вона навіть створила улюбленцю окремий акаунт в Instagram, де за ним слідкує понад 40 тис людей, та лагідно називає його меценатом, тому що він став "обличчям" собачого корму. Нікітюк розповіла, що песик буде розвозити корм по притулках, і тим самим заробляти гроші сам.
Рaніше Politeka писала, що Нікітюк у маленькій піжамі похвалилася силою природної краси без фільтрів: кадри.
Нагадаємо, що Нікітюк вразила луком як у відомої співачки: "На тобі крутіше, ніж на Бейонсе".
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".