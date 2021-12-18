Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, у що одягає свого собачку Рафіка, із яким живе вже три роки, та показала фото улюбленця.

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, у своєму Instagram, часто показує шанувальникам свого домашнього улюбленця Рафіка.

Цього разу Нікітюк показала собачку, якого одягнула у собачу жилетку сріблястого кольору від відомого бренду.

"Рафік-джан заснув в улюбленій новенькій жилетці від Louis Vuitton", - сказала телеведуча.

Собачка породи вест-хайленд-вайт-тер’єр живе із Лесею вже три роки. Вона навіть створила улюбленцю окремий акаунт в Instagram, де за ним слідкує понад 40 тис людей, та лагідно називає його меценатом, тому що він став "обличчям" собачого корму. Нікітюк розповіла, що песик буде розвозити корм по притулках, і тим самим заробляти гроші сам.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк у маленькій піжамі похвалилася силою природної краси без фільтрів: кадри.

Нагадаємо, що Нікітюк вразила луком як у відомої співачки: "На тобі крутіше, ніж на Бейонсе".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".