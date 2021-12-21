Співачка і зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова пояснила свою поведінку і відхід з проекту, а також пов'язані з цим переживання.

Як повідомляє Politeka.net, в одному з попередніх ефірів шоу "Маска" своє крісло зіркового детектива зі скандалом покинула співачка Оля Полякова. Поведінка зірки пов'язана з невдоволенням через те, що всі вирішили розсекретити горилу, а вона була не згодна.

"Я весь тиждень злилася, весь тиждень кидала об стіну різні речі... Я не згодна з тим, що сталося", - розповіла про свої переживання Оля.

Однак, зірка все ж повернулася на проект, бо вибирати півфіналістів без її участі було неможливо. "Це як святкувати Новий Рік без олів'є, це неможливо", - пояснила співачка своє повернення на проект.

Нагадаємо, що попри невдоволення Полякової, маску з горили все ж зняли, і під нею опинилася відома співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк). Цей скандальний момент на шоу бурхливо обговорювали в соцмережах, деякі глядачі підтримали Олю, а інші критикували за надто розкуту поведінку.

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