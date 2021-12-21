Певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова объяснила свое поведение и уход с проекта, а также связанные с этим переживания.

Как сообщает Politeka.net, в одном из предыдущих эфиров шоу "Маска" свое кресло звездного детектива со скандалом покинула певица Оля Полякова. Поведение звезды связано с недовольством из-за того, что все решили рассекретить Гориллу, а она была не согласна.

"Я всю неделю злилась, все неделю кидала о стену разные вещи... Я не согласна с тем, что случилось", - рассказала о своих переживаниях Оля.

Однако, звезда все же вернулась на проект, так как выбирать полуфиналистов без ее участия было невозможно. "Это как праздновать Новый год без оливье, это невозможно", - объяснила певица свое возвращение на проект.

Напомним, что несмотря на недовольство Поляковой, маску с Гориллы все же сняли, и под ней оказалась известная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). Этот скандальный момент на шоу бурно обсуждали в соцсетях, некоторые зрители поддержали Олю, а другие критиковали за слишком раскованное поведение.

Напомним, "Начинает бесить": Полякова со скандалом покинула шоу "Маска", в чем причина.

Как сообщала Politeka, Полякова после скандала на "Маске" нарвалась на жесткую критику: "Ведете себя отвратительно".

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