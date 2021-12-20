Як пише Politeka.net, 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка стала популярною після ролі у серіалі "Школа" та комедії "Скажене весілля", часто ділиться із шанувальниками в Instagram світлинами та відео зі своїм хлопцем Олександром Волошиним, від якого нещодавно отримала пропозицію вийти заміж.

Так, цього разу Трінчер обурилася через те, що хлопець не подивився її відео, яке вона йому надіслала у соціальній мережі TikTok.

"НУ ЯК ТАК МОЖНА?? Я йому тік-токи відправляю, а він не дивиться", - написала Трінчер.

Дівчина була зла і змушувала Волошина переглянути ролик.

"Я тобі прислала відео із Тік-тока! Ти на нього нічого не відповів. Ну алло, я кому його присилаю? Я зараз тобі по лобі стукну. Швидко зайшов дивитися", - сказала Анна Трінчер.

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