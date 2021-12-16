Відома українська співачка і актриса Анна Трінчер поскаржилася на те, що не стала номінанткою музичної премії "YUNA".

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер скаржиться на те, що не стала номінанткою премії "YUNA" цього року, хоч і дуже чекала цього. Артистка була впевнена, що потрапляє туди, і не розуміє, що зробила не так.

"Чесно кажучи, не розумію, що я роблю не так?", - задається питанням Анна Трінчер.

"Я не буду тягнути інтригу чому я засмучена другий день", - розповіла про свою невдачу співачка.

"Я пам'ятаю, як ось ще пару місяців тому я виходила на червону доріжку і пообіцяла вийти на неї в наступному році як номінант", - з сумом згадує Анна Трінчер.

"Але попри величезну працю виконану мною і моєю командою протягом усього року - мене немає в номінаціях", — розповіла співачка.

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