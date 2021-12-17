Відома співачка і зірка серіалу "Скажене весілля" Анна Трінчер висловилася після того, як не стала номінанткою на премію YUNA.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу"Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер висловилася, як насправді ставитися до того, що її не номінували на премію "YUNA". Хоч в мережі йдуть чутки, що вона образилася, проте Анна Трінчер має намір наступного року потрапити в номінацію.

"Звичайно, вже пішли статті про те, що я ображена на номінацію "YUNA", і що мене не представили в номінацію. Ну і бог з ними. Я знаю, що тепер зроблю все можливе, щоб бути там", — висловилася Анна Трінчер.

"І найголовніше, що моя головна нагорода - це мій класний слухач, який любить мене, репостить, підтримує мої успіхи в переглядах, охопленнях, в піснях", — розповіла співачка.

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