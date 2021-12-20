Известная украинская певица Анна Тринчер, которой недавно сделали предложение руки и сердца, публично поскандалила со своим женихом Александром Волошиным.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер стала популярной после роли в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", часто делится с поклонниками в Instagram фотографиями и видео со своим парнем Александром Волошиным, от которого недавно получила предложение выйти замуж.

Так, на этот раз Тринчер возмутилась из-за того, что парень не посмотрел ее видео, которое она ему прислала в социальной сети TikTok.

"НУ КАК ТАК МОЖНО?? Я ему тик-токи отправляю, а он не смотрит", - написала Тринчер.

Девушка была зла и заставляла Волошина просмотреть ролик.

"Я тебе прислала видео из Тик-тока! Ты на него ничего не ответил. Ну алло, я кому его присылаю? Я сейчас тебе по лбу стукну. Быстро зашел смотреть", - сказала Анна Трінчер.

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