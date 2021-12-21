Відома актриса Ксенія Мішина розповіла про свої доходи і про те, як виріс її гонорар після участі в реаліті-шоу "Холостячка".

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, розповіла про свої доходи. Інформацією про заробітки і кращого партнера на знімальному майданчику актриса поділилася в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в шоу "Ранок у Великому Місті".

Так, за словами Ксенії за один знімальний день в Україні можна заробити від 500 до 1000-1200 доларів. Найбільший гонорар зірка отримала за зйомки в серіалі "Клятва лікаря", на це суму, як зізналася актриса, можна було б купати автомобіль.

Також Мішина розповіла, що після зйомок в реаліті-шоу "Холостячка", де вона була головною героїнею, її гонорар як актриси виріс на 50%. Крім того, зіркова красуня здивувала визнанням про те, скільки грошей на місяць вона хотіла б мати, щоб відчувати себе комфортно. "Було б непогано, якщо 10 тисяч доларів", - зазначила артистка.

Ксенія також здивувала словами про те, що найкращим партнером на знімальному майданчику вважає переможця "Танців з зірками" актора Артура Логая.

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