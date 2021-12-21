Як пише Politeka.net, глядачі активно висловили своє розчарування в коментарях до посту на сторінці «МайстерШеф» в Instagram.
У новому випуску проекту, який вийшов в ефір 18 грудня, кулінари-любителі билися за місце у фіналі. За підсумками декількох конкурсів шоу покинули Серафим Дерега, Олександр Кривець і Яна Лєскова. Їм так і не судилося пройти у фінал.
Особливо сильно глядачів потряс виліт яни. Вона була фавориткою багатьох глядачів і люди були впевнені, що зможуть побачити її в суперфіналі проекту. Про це свідчать коментарі під постом про виліт учасників.
"За Яну дуже прикро", "Я в шоці!!! Я бачила Яну у фіналі! Ну тепер тільки Влад напевно", "Яну бачила переможницею! І вона точно була гідна бути в суперфіналі. Дуже і дуже шкода", "Яна дуже несправедливо пішла з проекту", "Яну дуже шкода хороша людина, кухар. Розумничка", "Яна...Ти повинна була бути у фіналі...Найдостойніша...",- пишуть люди.
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