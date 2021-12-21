Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є примою-балериною і суддею шоу "Танці з зірками". Артистка одружена з Олександром Стояновим, який є прем'єром Національної опери України і має звання Заслуженого артиста України. Зараз Катерина і Олександр відпочивають у Вашингтоні, США. Кухар вирішила в нових сторіс показати, як розважається із зірковим чоловіком.
На нових сторіс Катя показала, як розважається з чоловіком серед снігу.
"Ще трохи нашої казки", - написано було на сторіс.
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На першому відео Катя показала снігохід, на якому каталася з чоловіком.
"Робите янголят в снігу?)) ",- запитала Катя, показуючи, як звалилася в сніг.
Після цього Кухар вже кидалася сніжками в чоловіка. А Олександр за це повалив Катю в сніг.
На ще одному сторіс балерина показала сніжку, яку несподівано прилетіла.
"Несподіванка прилетіла звідки не чекали", - написала Катя.
Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" показав, як розважається із зірковою дружиною в США
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