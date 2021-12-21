Катя Кухар з "Танців з зірками" показала, як проводить час з чоловіком Олександром Стояновим на канікулах в США.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є примою-балериною і суддею шоу "Танці з зірками". Артистка одружена з Олександром Стояновим, який є прем'єром Національної опери України і має звання Заслуженого артиста України. Зараз Катерина і Олександр відпочивають у Вашингтоні, США. Кухар вирішила в нових сторіс показати, як розважається із зірковим чоловіком.

На нових сторіс Катя показала, як розважається з чоловіком серед снігу.

"Ще трохи нашої казки", - написано було на сторіс.

На першому відео Катя показала снігохід, на якому каталася з чоловіком.

"Робите янголят в снігу?)) ",- запитала Катя, показуючи, як звалилася в сніг.

Після цього Кухар вже кидалася сніжками в чоловіка. А Олександр за це повалив Катю в сніг.

На ще одному сторіс балерина показала сніжку, яку несподівано прилетіла.

"Несподіванка прилетіла звідки не чекали", - написала Катя.

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