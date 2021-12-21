Катя Кухар из "Танців з зірками" показала, как проводит время с супругом Александром Стояновым на каникулах в США.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является примой-балериной и судьей шоу "Танці з зірками". Артистка замужем за Александром Стояновым, который является премьером Национальной оперы Украины и имеет звание Заслуженного артиста Украины. Сейчас Екатерина и Александр отдыхают в Вашингтоне, США. Кухар решила в новых сторис показать, как развлекается со звездным мужем.

На новых сторис Катя показала, как развлекается с мужем среди снега.

"Еще немного нашей сказки", - написано было на сторис.

На первом видео Катя показала снегоход, на котором каталась с мужем.

"Делаете ангелочков в снегу?))", - спросила Катя, показывая, как свалилась в снег.

После этого Кухар уже бросалась снежками в мужа. А Александр за это повалил Катю в снег.

На еще одном сторис балерина показала снежку, которую неожиданно прилетела.

"Неожиданность прилетела откуда не ждали", - написала Катя.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" показал, как развлекается со звездной супругой в США

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