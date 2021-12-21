Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является примой-балериной и судьей шоу "Танці з зірками". Артистка замужем за Александром Стояновым, который является премьером Национальной оперы Украины и имеет звание Заслуженного артиста Украины. Сейчас Екатерина и Александр отдыхают в Вашингтоне, США. Кухар решила в новых сторис показать, как развлекается со звездным мужем.
На новых сторис Катя показала, как развлекается с мужем среди снега.
"Еще немного нашей сказки", - написано было на сторис.
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На первом видео Катя показала снегоход, на котором каталась с мужем.
"Делаете ангелочков в снегу?))", - спросила Катя, показывая, как свалилась в снег.
После этого Кухар уже бросалась снежками в мужа. А Александр за это повалил Катю в снег.
На еще одном сторис балерина показала снежку, которую неожиданно прилетела.
"Неожиданность прилетела откуда не ждали", - написала Катя.
Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" показал, как развлекается со звездной супругой в США
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