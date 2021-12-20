16-річний Муаяд Абдельрахім став набирати популярність після перемоги на пісенному конкурсі "Співають всі", повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку Instagram висхідної зірки підписані 10,3 тисячі користувачів мережі.

Муаяд Абдельрахім, скрін

Артист розповідає, як розвивається в кар'єрі. Зокрема, нещодавно Муаяд повідомив, що його пісня прозвучить в одному з фільмів, а на фото нового поста він позував з відомим виконавцем Микитою Алексєєвим (ALEKSEEV).

Обидва співаки були в чорному, тому Муаяд вирішив відзначити цю деталь лаконічним підписом.

"Люди в чорному", - написав він.

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За чотири години публікація зібрала багато лайків і коментарів. Деякі помітили схожість між співаками.

"Дві зірки! 😍😍", "Два моїх улюбленця, Обожнюю😍❤️", "Дуже схожі❤️", Ви навіть схожі", "Ваууу🔥", "Красені", "які вайбові😍", "Бажаю вам таких же повних стадіонів, залів, як у Алексєєва 👏 А може і більше ☝️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Муаяд виграв на шоу "Співають всі" 500 тисяч гривень.

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