Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім з'явився в компанії популярного виконавця і вразив схожістю з ним - перший залишив лаконічний підпис.

16-річний Муаяд Абдельрахім став набирати популярність після перемоги на пісенному конкурсі "Співають всі", повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку Instagram висхідної зірки підписані 10,3 тисячі користувачів мережі.

Артист розповідає, як розвивається в кар'єрі. Зокрема, нещодавно Муаяд повідомив, що його пісня прозвучить в одному з фільмів, а на фото нового поста він позував з відомим виконавцем Микитою Алексєєвим (ALEKSEEV).

Обидва співаки були в чорному, тому Муаяд вирішив відзначити цю деталь лаконічним підписом.

"Люди в чорному", - написав він.

За чотири години публікація зібрала багато лайків і коментарів. Деякі помітили схожість між співаками.

"Дві зірки! 😍😍", "Два моїх улюбленця, Обожнюю😍❤️", "Дуже схожі❤️", Ви навіть схожі", "Ваууу🔥", "Красені", "які вайбові😍", "Бажаю вам таких же повних стадіонів, залів, як у Алексєєва 👏 А може і більше ☝️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Муаяд виграв на шоу "Співають всі" 500 тисяч гривень.

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