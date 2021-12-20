Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими кадрами у своєму Instagram. Кот вирішив показати своїм передплатникам, що йому зовсім не страшний холод.
На короткому відео танцюрист показав Себе тим, хто стоїть на вулиці вночі. Судячи з паркану на задньому плані, Кіт вийшов у двір свого будинку. З неба сипав сніг, проте хореографа це нітрохи не бентежило: він показував себе по пояс, проте ніякого одягу на ньому видно не було.
Судячи зі слів Кот, таким чином він загартовується.
"Всім, хто загартовується, Всім привіт! І всім класного вечора!» ,- звернувся танцюрист до українців.
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Пізніше Кот поділився в Instagram ще одним постом, в якому розповів, що вони з дружиною, Наталією Татаринцевою, ще не встигли приготувати будинок до Нового року.
"Хочеться, щоб ці всі дні були в прекрасній атмосфері! Але ми поки трохи зайняті, навіть ще не поставили ялинку. Впевнений, що Вас ялинка вже давно встановлена",- написав танцюрист.
Він поділився знімком, на якому позував в піжамних штанях, а його дружина – в шортиках і мереживному ліфчику.
Українці не змогли пройти повз.
"Дуже атмосферно", "які ви чарівні", "неймовірно красиве фото", "я закохана у вашу пару! Залишайтеся такими все життя!", "Казка і диво навколо, фото супер", - пишуть люди.
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