Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і колишня підопічна Монатіка Ліда Лі, яка брала участь у шоу "Танці з зірками", поділилася у своєму Instagram радісною новиною. Виявилося, в родині артистки сталося поповнення.

На своїй сторінці Ліда опублікувала зворушливе відео, в якому спочатку розповіла про подарунок батькам, а потім і показала його. Дівчина подарувала близьким милого песика.

"Ми всією сім'єю вирушаємо робити подарунок батькам, про який я мріяла з самого раннього дитинства. Я навіть не можу вам сказати, наскільки, але я завжди мріяла одного разу зробити саме такий сюрприз", - поділилася Ліда Лі у ролику.

У ролику також можна побачити, як співачка вручає мамі свій пухнастий подарунок. Видно, що раділи всі навколо, особливо мама співачки, яка пекло сльозу пустила.

"Вчора в нашій родині сталося довгоочікуване поповнення...", - підписала відео артистка.

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