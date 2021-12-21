Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівним фото. На знімку дівчина відображена в спальні, вона затишно вмостилася в ліжку.
Як видно, перед камерою Анна з'явилася, загорнувшись в білу ковдру. Причому не зрозуміло, чи є на ній хоч якийсь одяг крім білосніжних шкарпеток. Однак, подивитися є на що - своїми нескінченно довгими ідеальними ногами красуня просто зводить з розуму не тільки коханого, але і шанувальників. У руці Аня тримає келих вина, крізь який грайливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Богдан написала: "Новий рік – це момент, коли за столом збираються найдорожчі люди. Тому в цей момент хочеться розділити з ними найкраще: душевні розмови, улюблені з дитинства страви і пляшечку хорошого вина". Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Класне фото", "Дуже шикарне фото", "Клас", "Свято наближається", "З наступаючим!", "Супер", "Красива", "Вогонь".
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