"Холостяк" Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою влаштували провокаційну фотосесію, показавши, що вони не тільки батьки в піжамах.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін був головним героєм шоу" Холостяк", де вибрав собі в пару Дашу Квіткову. Після цього вони деякий час зустрічалися, але в підсумку одружилися і зараз виховують сина Лева, якого Даша народила зовсім недавно. Не забуває парочка і про Instagram, де діляться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Микита і Даша стояли разом. Даша була в чорному вбранні, під яким можна побачити чорну білизну. Ззаду стояв Добринін, який взявся за шию красуні.

"Чи не забули ви про те, що ми не тільки батьки в піжамі?",- написала Даша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Фото, теж вчора парусила фото з фотосесії, і це такий кайф бачити себе інший, не в буденних образах", "гасіть пожежу", "за вашою родиною спостерігаю вже дуже давно. Ви доповнюєте один одного. Молодці", " ми так з чоловіком ходимо в ресторан на романтичну вечерю. Посидимо обидва в телефонах, поїмо - і гайда додому".

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