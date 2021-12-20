"Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой Дашей Квитковой устроили провокационную фотосессию, показав, что они не только родители в пижамах.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин был главным героем шоу "Холостяк", где выбрал себе в пару Дашу Квиткову. После этого они некоторое время встречались, но в итоге поженились и сейчас воспитывают сына Льва, которого Даша родила совсем недавно. Не забывает парочка и об Инстаграм, где делятся с фанатами всем интересным.

На новых фото Никита и Даша стояли вместе. Даша была в черном наряде, под которым можно увидеть черное белье. Сзади стоял Добрынин, который взялся за шею красотки.

"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?", - написала Даша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Фото, тоже вчера парусила фото с фотосессии, и это такой кайф видеть себя другой, не в обыденных образах", "Тушите пожар", "За вашей семьей наблюдаю уже очень давно. Вы дополняете друг друга. Молодцы", " Мы так с мужем ходим в ресторан на романтический ужин. Посидим оба в телефонах, покушаем - и айда домой".

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина оказалась на шее звездного мужа, неожиданное фото

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин пожаловался на плохое самочувствие сына

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина растаяла в объятиях звездного мужа



