Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Надя Дорофєєва, яка стала зірковим тренером у новому сезоні "Голосу країни", поділилася в мережі кадром зі зйомок. Деякі фанати навіть не впізнали свого кумира, так вона змінилася.
На новій фотографії Надя відображена в студії "Голосу країни", вона вмостилася в тренерському кріслі і поклала руку на червону кнопку. Як видно, для ефіру співачка вибрала незвичайний наряд – на ній Темний смугастий піджак, який ніби переплетений з білою блузкою. Виглядає цей наряд вельми незвично і екстравагантно. Однак, найбільше уваги привертає зачіска співачки - її волосся тут темне і випрямлене і з чубчиком, а на обличчі яскравий макіяж.
У підписі до фото Дорофєєва написала: "Почалося". А фанати тут же почали коментувати новий образ артистки: "Яка ж ти красива", "Чубчик – топ!", "Така нова", "Красуня, удачі тобі", "Красуня", "Удачі тобі. Впевнена, у тебе буде найкраща і сильна команда. Любимо тебе!", "Удачі тобі! Образ кайф звичайно", "Дуже красива", "Захоплююся", "Ну як же я хочу вже подивитися. Образ просто нереальний", "Не впізнати! Красуня", "Удачі! Збери найкращу команду! Ми з тобою".
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