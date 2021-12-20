Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним вітчизняним телеведучим. Зірка був одружений на Олені Войченко, але в 2020 році пара розлучилася. Перша дружина для Володимира народила дочку Емілію і сина Евана-Олександра, якому вже виповнилося три роки. У тому ж, 2020 році, Володимир одружився вдруге - на красуні Христині. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Остапчук показав сина Евана, з яким гуляв у снігову погоду. Малюк підбіг, після чого облизав руку, пробуючи сніг.
"Еван, ти їв сніг сьогодні? Смачний? Та не їж. Тобі подобається? Зима...",- говорив Володимир у відео.
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"Коротко про справжню зиму", - написав Володимир.
"Яка в Києві Краса, який сніжок. А у нас в Запоріжжі сльота", "вогонь".
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