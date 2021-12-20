Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным отечественным телеведущим. Звезда был женат На Елене Войченко, но в 2020 году пара развелась. Первая жена для Владимира родила дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, которому уже исполнилось три года. В том же, 2020 году, Владимир женился второй раз - на красотке Кристине. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Остапчук показал сына Эвана, с которым гулял в снежную погоду. Малыш подбежал, после чего облизал руку, пробуя снег.

"Эван, ты ел снег сегодня? Вкусный? Да не ешь. Тебе нравится? Зима...", - говорил Владимир в видео.

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