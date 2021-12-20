Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Потапа Настя Каменських порадувала фанатів новим фото в Instagram і поділилася своїм списком ідей для подарунків на свята близьким людям.

На новій фотографії Настя відображена в яскравій святковій локації і елегантному образі. перед камерою вона з'явилася в приталеній червоній сукні з пікантним вирізом на блискавці в районі стегна. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і спокусливі вигини на тілі зірки. Її пишні кучері розпущені і покладені на одне плече, у вухах масивні сріблясті сережки, а на обличчі яскравий макіяж і сліпуча посмішка.

У підписі до фото Каменських написала: "Підготувала для вас список класних новорічних подарунків, які сподобаються практично кожній людині. Дочитайте до останнього пункту і зберігайте собі". Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Красуня з приголомшливою посмішкою", "Красуня", "Ви дивно красива", "Настя, ти дуже красива", "Неймовірна", "Настя ти красуня, твоя посмішка сліпуча".

Нагадаємо, Каменських у сукні з максі-вирізами побешкетувала в гримерці перед дзеркалом: кадри.

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