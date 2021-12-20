Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Потапа Настя Каменських порадувала фанатів новим фото в Instagram і поділилася своїм списком ідей для подарунків на свята близьким людям.

На новій фотографії Настя відображена в яскравій святковій локації і елегантному образі. перед камерою вона з'явилася в приталеній червоній сукні з пікантним вирізом на блискавці в районі стегна. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і спокусливі вигини на тілі зірки. Її пишні кучері розпущені і покладені на одне плече, у вухах масивні сріблясті сережки, а на обличчі яскравий макіяж і сліпуча посмішка.

У підписі до фото Каменських написала: "Підготувала для вас список класних новорічних подарунків, які сподобаються практично кожній людині. Дочитайте до останнього пункту і зберігайте собі". Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Красуня з приголомшливою посмішкою", "Красуня", "Ви дивно красива", "Настя, ти дуже красива", "Неймовірна", "Настя ти красуня, твоя посмішка сліпуча".

Популярні новини зараз

Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"

63-річна Мадонна в прозорому корсеті і колготках показала фігуру з усіх боків: "Виглядаєш на 30"

Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливака, якій виповнилося 100 років: "Чекаю на проекті..."

Еллерт після розставання з Мішиною показав, як проводить час з донькою-підлітком: "Спец по вибору їжі"

Перенесення Різдва в Україні, глава ПЦУ Епіфаній зробив важливу заяву: "Цю помилку потрібно виправити..."
Показати ще

Нагадаємо, Каменських у сукні з максі-вирізами побешкетувала в гримерці перед дзеркалом: кадри.

Як повідомляла Politeka, Непричесана Каменських в домашньому вбранні і без косметики спантеличила зверненням: "Нерви не в порядку".

Також Politeka писала, що Настя Каменських видала подробиці про несподіваний візит в дитячий будинок: "Дуже сподіваюся, що...".