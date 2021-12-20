Телеведуча Леся Нікітюк, яка є зіркою шоу " Хто зверху?"і" Хто проти блондинок?", показала, як катається на санках.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою і зіркою проектів на" Новому каналі " разом з Сергієм Притулою. Також артистка спробувала себе в якості співачки, але пісня, яку Леся записала в минулому році, навіть не окупилася. Зараз Нікітюк вирішила провести час з родичами і активно ділиться своїм відпочинком з фанатами в Instagram.

На нових сторіс Леся була в червоному вбранні, перебуваючи на санках. Образ Нікітюк доповнила чорною шапкою. Поки хтось намагався тягнути Лесю з санками, зірка говорила.

"Боже, які хороші санки. Щось ТАТО силоньок замало, так. Але 110 кг витримують?",- сказала Леся у відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео в сторіс Instagram, адже таких інструментів в цьому розділі там не присутній для взаємодії з автором публікації.

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