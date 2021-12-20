Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою і зіркою проектів на" Новому каналі " разом з Сергієм Притулою. Також артистка спробувала себе в якості співачки, але пісня, яку Леся записала в минулому році, навіть не окупилася. Зараз Нікітюк вирішила провести час з родичами і активно ділиться своїм відпочинком з фанатами в Instagram.
На нових сторіс Леся була в червоному вбранні, перебуваючи на санках. Образ Нікітюк доповнила чорною шапкою. Поки хтось намагався тягнути Лесю з санками, зірка говорила.
"Боже, які хороші санки. Щось ТАТО силоньок замало, так. Але 110 кг витримують?",- сказала Леся у відео.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео в сторіс Instagram, адже таких інструментів в цьому розділі там не присутній для взаємодії з автором публікації.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Хіменес-Браво засвітився в компанії коханої жінки, згадавши про колишню: "У неї було прекрасне..."
Репяхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами: «Знайшла у синочка...»
Еллерт після розставання з Мішиною показав, як проводить час з донькою-підлітком: "Спец по вибору їжі"
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська емоційно звернулася до українців: "Мої хороші..."
Нагадаємо, Нікітюк в сукні з вирізом потрясла розкішними формами на фото з дітьми
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк хвалилася своїми кулінарними талантами, показавши домашні кадри
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк похвалилася брендовим одягом свого "мецената", з яким живе вже три роки