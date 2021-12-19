Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной телеведущей в Украине и настоящей звездой "Нового канала". Артистка снимается в нескольких телепроектах, а также на прошлый Новый год презентовала свою единственную песню "Ямы". Как оказалось, Никитюк потратила намного больше на производство сингла, чем в конечном итоге заработала. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Леся показывала себя, а в руках держала блюдо с уткой. Как оказалось, Никитюк решила приготовить птицу на праздник День Святого Николая.
"Семейная интеграция. Леся Николаевна запекла утку. Я уже переписала (обратилась к маме телеведущая, - прим. ред). Мама уже выздоравливает", - сказала артистка.
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