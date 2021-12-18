Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась из очередного отпуска, отправилась домой и теперь проводит много времени с близкими.

Как сообщает Politeka.net, украинская телезвезда и блогерша Леся Никитюк показывает на своей странице в Инстаграм каждый день самые разные моменты из жизни. Причем посколкьу артистка не боится подшутить над собой, она также показывает и комичные, неловкие случаи из своих будней.

В этот раз телеведущая решила продемонстрировать силу естественной красоты. Поэтому Никитюк показала вблизи перед камерой, как выглядит по утрам без фильтров и множества косметики.

Также артистка пододвинулась к объективу поближе, чтобы показать, насколько хорошо сидит на ней белая майка и мини-шорты, а сам образ хоть и домашний, но все равно привлекательный.

Ранее Леся поделись в своем Instagram яркими кадрами в роскошном вечернем образе, и в очередной раз доказала, что она та еще модница.

На снимках Леся позирует в эффектном темном платье с блестками от известного бренда, который, судя по данным официального сайта, обошелся ей в 555 долларов (около 15 тысяч гривен). Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги звезды. Свой образ она дополнила стильными замшевыми туфельками на шпильке.

Напомним, Никитюк в платье с разрезом до бедра рассказала, как готовится к Новому году: "Нижнее декольте зачет".

Как сообщала Politeka, Никитюк после кольца за 1,5 млн гривен заставила украинцев пускать слюнки на черную икру: "Я выпендриваюсь".

Также Politeka писала, что Никитюк на островах в Атлантическом океане попробовала самые дорогие морепродукты: "Знаете, что это?".