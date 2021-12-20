Дружина ведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина поділилася секретом, який допомагає їй у сімейному житті.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник з дружиною є зразковою сімейною парою українського шоу-бізнесу. У шлюбі вони вже 11 років. У подружжя троє синів.

"Мені було 19, коли ми з Гришею одружилися. Тоді готувати я тільки вчилася. Я довго стояла на кухні, щоб приготувати що-небудь для одного коханого. Ну а коли я стала мамою, коли багато роботи, справ і трьох дітей, довго стояти біля плити взагалі немає часу», - зізналася Христина.

Дружина Григорія Решетника поділилася порадою.

"Головна порада від багатодітної мами - якщо існують якісь гаджети, що спрощують життя, беріть і користуйтеся", - зазначила вона.

Христина Решетник зізналася, що для приготування їжі стала використовувати мультипіч. "І вона мене дуже рятує", - зізналася вона.

Дружина популярного ведучого розповіла, що такий гаджет допомагає істотно зменшити час, який йде на приготування їжі.

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