Як передає Politeka.net, Віктор Павлик опублікував новий пост на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше 27-річна Репяхова на всю країну зізналася, що вони з 55-річним Павликом посварилися. Репяхова заявляла, що чоловік її образив, залишивши одну в "цій війні". Нескладно здогадатися, що "війною" блогерка могла назвати свої публічні розбірки з Ларисою Созаєвої – колишньою дружиною Віктора Павлика, на яку Репяхова подала до суду через образи.

Катерина Репяхова тоді навіть заявила, що не впевнена, чи будуть вони зі співаком разом після такої образи.

Катерина репяхова, катя павлик, скрін

В новому пості Віктора Павлик показав фото з Катериною Репяховою.

Популярні новини зараз

Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"

У ПЦУ заговорили про скасування важливого посту слідом за перенесенням Різдва: "Це дійсно проблема"

Ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною: "Ідеальний приклад чоловіка"

Раптово пішов з життя народний артист РФ, його фільми обожнювали мільйони: "Велика втрата"

Тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту
Показати ще

«З коханою дружиною», - лаконічно підписав він світлину.

Пост артистка бурхливо коментують користувачі мережі.

«Нажаль чоловік починає цінувати лише тоді коли втрачає», «Якщо кохана,то тоді підтримуйте у всьому ,будьте їй опорою,та шукайте компроміс. Завжди можна домовитись. А вам Катя терпіння та мудрості зберегти сім'ю», «То типу колишня вже ?) Чи ще теперішня)», «Вітя, треба щось робити… бо щось пішло на так😢, накосячив-виправляйся», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика поділилася своїм болем після їхнього конфлікту: "ніколи мені не було так..."

Як повідомляла Politeka, Репяхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами: «знайшла у синочка...»

Також Politeka писала, що Репяхова внесла ясність у свої натяки на розрив з Павликом