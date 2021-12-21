Відомий український співак Віктор Павлик перервав мовчанку після конфлікту з молодою дружиною Катериною Репяховою, яка натякнула на розставання.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлик опублікував новий пост на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше 27-річна Репяхова на всю країну зізналася, що вони з 55-річним Павликом посварилися. Репяхова заявляла, що чоловік її образив, залишивши одну в "цій війні". Нескладно здогадатися, що "війною" блогерка могла назвати свої публічні розбірки з Ларисою Созаєвої – колишньою дружиною Віктора Павлика, на яку Репяхова подала до суду через образи.

Катерина Репяхова тоді навіть заявила, що не впевнена, чи будуть вони зі співаком разом після такої образи.

В новому пості Віктора Павлик показав фото з Катериною Репяховою.

«З коханою дружиною», - лаконічно підписав він світлину.

Пост артистка бурхливо коментують користувачі мережі.

«Нажаль чоловік починає цінувати лише тоді коли втрачає», «Якщо кохана,то тоді підтримуйте у всьому ,будьте їй опорою,та шукайте компроміс. Завжди можна домовитись. А вам Катя терпіння та мудрості зберегти сім'ю», «То типу колишня вже ?) Чи ще теперішня)», «Вітя, треба щось робити… бо щось пішло на так😢, накосячив-виправляйся», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика поділилася своїм болем після їхнього конфлікту: "ніколи мені не було так..."

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