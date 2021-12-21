Как передает Politeka.net, Виктор Павлик опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм.
Ранее 27-летняя Репяхова на всю страну призналась, что они с 55-летним Павликом поссорились. Репяхова заявляла, что муж ее обидел, оставив одну в "этой войне". Несложно догадаться, что "войной" блогер могла назвать свои публичные разборки с Ларисой Созаевой – бывшей женой Виктора Павлика, на которую Репяхова подала в суд за оскорбления.
Екатерина Репяхова тогда даже заявила, что не уверена, будут ли они с певцом вместе после такой обиды.
В новом посте Виктора Павлик показал фото с Екатериной Репяховой.
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«С любимой женой», - лаконично подписал он фотографию.
Пост артистка бурно комментируют пользователи сети.
"К сожалению мужчина начинает ценить только тогда когда теряет", " если любимая ,то тогда поддерживайте во всем,будьте ей опорой, и ищите компромисс. Всегда можно договориться. А вам Катя терпения и мудрости сохранить семью", " то типа бывшая уже ?) Или еще нынешняя)", " Витя, надо что-то делать ... потому что что-то пошло на так😢, накосячил-исправляйся», - пишут в комментариях.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика поделилась своей болью после их конфликта: "никогда мне не было так..."
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