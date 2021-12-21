Роман Сасанчин, який переміг на "Голосі країни" та "Голосі. Діти" збентежив новими кадрами в соцмережі, на яких показав, чим таким цікавим займається його "глибоко" вагітна кохана.

19-річний Сасанчин, який зараз розривається між побудовою кар'єри і створенням сім'ї з 23-річною Іванкою, ось-ось стане батьком. Можлива дата пологів його дружини з 14 грудня по 6 січня. Час до зустрічі з донькою переможець "Голосу країни" коротає на веселій ноті: Сасанчин опублікував свіжі кадри в себе в "сторіз" в Instagram, на яких постав разом з коханою, передає Politeka.net.

Роман застав Іванку за цікавим заняттям вночі. Дівчина поїдала смажену курочку над раковиною на кухні.

"Що ж нормальні люди роблять о першій годині ночі? Звичайно, їдять курку, правда?", - Сасанчин підійшов до неї з камерою впритул.

Судячи з незадоволеного вигуку Іванки: "Рома!", а в голосі її було чути навіть сльози, переможець "Голосу країни" явно засмутив наречену своїм раптовим втручанням - їй точно було не смішно в той момент.

Раньше Сасанчин повідомляв, що відкладе пишне весілля, для початку хоче просто розписатися. За кілька тижнів до пологів пара таки узаконила свої стосунки, і дівчина взяла прізвище чоловіка. До речі, Роман заявив, що буде присутнім на пологах дружини, щоб тримати її за руку.

Нагадаємо, вагітна дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла, коли покаже дитину

А ще Politeka повідомляла, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина зізналася, скільки набрала за вагітність: "немає місця..."

Також Politeka писала, вагітна дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла про його головний недолік: "він занадто..."