19-річний Сасанчин, який зараз розривається між побудовою кар'єри і створенням сім'ї з 23-річною Іванкою, ось-ось стане батьком. Можлива дата пологів його дружини з 14 грудня по 6 січня. Час до зустрічі з донькою переможець "Голосу країни" коротає на веселій ноті: Сасанчин опублікував свіжі кадри в себе в "сторіз" в Instagram, на яких постав разом з коханою, передає Politeka.net.
Роман застав Іванку за цікавим заняттям вночі. Дівчина поїдала смажену курочку над раковиною на кухні.
"Що ж нормальні люди роблять о першій годині ночі? Звичайно, їдять курку, правда?", - Сасанчин підійшов до неї з камерою впритул.
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Судячи з незадоволеного вигуку Іванки: "Рома!", а в голосі її було чути навіть сльози, переможець "Голосу країни" явно засмутив наречену своїм раптовим втручанням - їй точно було не смішно в той момент.
Раньше Сасанчин повідомляв, що відкладе пишне весілля, для початку хоче просто розписатися. За кілька тижнів до пологів пара таки узаконила свої стосунки, і дівчина взяла прізвище чоловіка. До речі, Роман заявив, що буде присутнім на пологах дружини, щоб тримати її за руку.
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