Відомий актор і переможець шоу "Танці з зірками" Артур Логай показав кадри зі знімального процесу, де лякає видом з петлею на шиї.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Х-Фактор" і ролі в серіалі "Моя улюблена Страшко". Нещодавно стало відомо, що Артур Логай став учасником шоу "Танці з зірками", де здобув перемогу. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу переможець "Танців з зірками" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Артур Логай показав кадри зі знімального процесу. Під час зйомки однієї зі сцен актор натягнув петлю на шию, і почав зображувати удушення.

"Денний сон корисний", - підписав фото переможець"Танців з зірками".

Також, через якийсь час Артур Логай опублікував ще кадри зі знімального процесу.

"До кінця...", — писати Артур Логай.

Раніше повідомлялося, Ксенія Мішина після розставання з Еллертом розповіла про свої заробітки та Артура Логая: "Було б непогано..."

Також, мама Артура Логая одружена з хрещеним його сина: переможець "Танців з зірками" розповів правду про сім'ю

Politeka розповідала, актор і переможець "Танців з зірками" Артур Логай розповів про скандали на зйомках: "У кіно працюють теж люди..."