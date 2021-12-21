Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Х-Фактор" і ролі в серіалі "Моя улюблена Страшко". Нещодавно стало відомо, що Артур Логай став учасником шоу "Танці з зірками", де здобув перемогу. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.
Так, цього разу переможець "Танців з зірками" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Артур Логай показав кадри зі знімального процесу. Під час зйомки однієї зі сцен актор натягнув петлю на шию, і почав зображувати удушення.
"Денний сон корисний", - підписав фото переможець"Танців з зірками".
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Також, через якийсь час Артур Логай опублікував ще кадри зі знімального процесу.
"До кінця...", — писати Артур Логай.
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