Известный актер и победитель шоу "Танці з зірками" Артур Логай показал кадры со съемочного процесса, где пугает видом с петлей на шее.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Х-Фактор" и роли в сериале "Моя улюблена Страшко". Недавно стало известно, что Артур Логай стал участником шоу "Танці з зірками", где одержал победу. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз победитель "Танців з зірками" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Артур Логай показал кадры со съемочного процесса. Во время съемки одной из сцен актер натянул петлю на шею, и начал изображать удушение.

"Дневной сон полезен", — подписал фото победитель "Танців з зірками".

Также, через какое-то время Артур Логай опубликовал еще кадры со съемочного процесса.

"До конца...", — пишет Артур Логай.

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