Фаворит Злати Огневич на проекті "Холостячка" Роман Свечкоренко розлучився зі співачкою у фіналі і за вимушеними обставинами не приходив на пост-шоу, тепер чоловік веде Instagram і говорить про своє життя.

Роман Свечкоренко багато говорив про те, як розлучився з дружиною і щоб тепер відбувається в його житті, причому чоловікові довелося пояснити, як довго тривав розлучення. Тепер він бачиться зі своєю дитиною так часто, як може і зберігає особисте життя в секреті після всіх роз'яснень.

Однак нещодавно Свечкоренко зміг зацікавити романтичними кадрами, які представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Справа в тому, що чоловік опублікував два коротких ролика, на яких можна добре розглянути його палкий танець з незнайомкою.

Розведений Свечкоренко станцював з дівчиною на камеру, приглушивши світло і приховавши її обличчя, а також помилувався з нею, піднявши на руки після танцю і поцілувавши перед об'єктивом. Коментувати він нічого не став, тримаючи інтригу.

Раніше чоловік розповів про перелом, який отримав у бійці:

"Спостерігаємо з боку конфлікт. Кожен знає, як це виглядає: мати, крики, дівчина кричить. Підходимо ближче, стоять два здорових мужика і не дають дівчині проїхати. При цьому тримають двері так, щоб вона не могла закрити двері.

Ми і запитуємо, що сталося? А нас посилають, мовляв йдіть нах * р звідси. Я розумію, що треба закрити двері дівчині, щоб вона була в безпеці, підходимо ближче. Я силою відсуваю одного з них, поки Богдан стояв біля другого. Ну а далі в прискореному режимі. У той момент я ще не розумів, що у мене щось з рукою» - висловився Свечкоренко.

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