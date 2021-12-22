Роман Свечкоренко много говорил о том, как развелся с женой и чтоб теперь происходит в его жизни, причем мужчине пришлось объяснить, как долго длился развод. Теперь он видится со своим ребенком так часто, как может и хранит личную жизнь в секрете после всех разъяснений.
Однако недавно Свечкоренко смог заинтересовать романтичными кадрами, которые представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что мужчина опубликовал два коротких ролика, на которых можно хорошо рассмотреть его пылкий танец с незнакомкой.
Разведенный Свечкоренко станцевал с девушкой на камеру, приглушив свет и скрыв ее лицо, а также помиловался с ней, подняв на руки после танца и поцеловав перед объективом. Комментировать он ничего не стал, держа интригу.
Ранее мужчина рассказал о переломе, который получил в драке:
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе: "Наконец-то!"
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
«Наблюдаем со стороны конфликт. Каждый знает, как это выглядит: маты, крики, девушка кричит. Подходим ближе, стоят два здоровых мужика и не дают девушке проехать. При этом держат двери так, чтобы она не могла закрыть дверь.
Мы и спрашиваем, что случилось? А нас посылают, мол идите нах*р отсюда. Я понимаю, что надо закрыть дверь девушке, чтоб она была в безопасности, подходим ближе. Я силой отодвигаю одного из них, пока Богдан стоял возле второго. Ну а дальше в ускоренном режиме. В тот момент я еще не понимал, что у меня что-то с рукой» - высказался Свечкоренко.
Ранее сообщалось, отвергнутый "Холостячкой" Огневич Роман Свечкоренко признался в проблемах со здоровьем: "Когда все закончится..."
Также, Свечкоренко высказал, что думает о каждом участнике "Холостячки": "Вас это тоже касается"
Politeka рассказывала, Свечкоренко после возвращения на "Холостячку" заговорил о самой большой ошибке: "Хочу, чтобы вы знали..."