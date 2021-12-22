Фаворит Златы Огневич на проекте "Холостячка" Роман Свечкоренко расстался с певицей в финале и по вынужденным обстоятельствам не приходил на пост-шоу, теперь мужчина ведет Инстаграм и говорит о своей жизни.

Роман Свечкоренко много говорил о том, как развелся с женой и чтоб теперь происходит в его жизни, причем мужчине пришлось объяснить, как долго длился развод. Теперь он видится со своим ребенком так часто, как может и хранит личную жизнь в секрете после всех разъяснений.

Однако недавно Свечкоренко смог заинтересовать романтичными кадрами, которые представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что мужчина опубликовал два коротких ролика, на которых можно хорошо рассмотреть его пылкий танец с незнакомкой.

Разведенный Свечкоренко станцевал с девушкой на камеру, приглушив свет и скрыв ее лицо, а также помиловался с ней, подняв на руки после танца и поцеловав перед объективом. Комментировать он ничего не стал, держа интригу.

Ранее мужчина рассказал о переломе, который получил в драке:

«Наблюдаем со стороны конфликт. Каждый знает, как это выглядит: маты, крики, девушка кричит. Подходим ближе, стоят два здоровых мужика и не дают девушке проехать. При этом держат двери так, чтобы она не могла закрыть дверь.

Мы и спрашиваем, что случилось? А нас посылают, мол идите нах*р отсюда. Я понимаю, что надо закрыть дверь девушке, чтоб она была в безопасности, подходим ближе. Я силой отодвигаю одного из них, пока Богдан стоял возле второго. Ну а дальше в ускоренном режиме. В тот момент я еще не понимал, что у меня что-то с рукой» - высказался Свечкоренко.

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