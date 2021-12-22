Відома блогерка Даша Квіткова поділилася історією про першу серйозну сварку з Микитою Добриніним, тоді їх союз опинився на межі розпаду.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і молода мама Даша Квіткова, яка після шоу "Холостяк" стала дружиною Микити Добриніна, у програмі "Зірковий шлях" розповіла про велику сварку з коханим. Виявилося, що скандал в парі стався ще до того, як вони одружилися, але вже жили разом.

Причиною сварки, через яку їх союз опинився на межі розпаду, стала подорож Микита у Барселону, куди він захотів полетіти без Даші. Спочатку дівчина зраділа, що вони полетять разом, але коханий сказав, що відправиться за кордон один, бо хоче розвіятися.

"Мені він каже, що я хочу побути один, а потім я дізнаюся, що там він зустрічається з друзями. На цьому тлі у нас сталася велика сварка, де я збирала речі і йшла", - розповіла Квіткова.

Тоді Добринін зміг зупинити Дашу, вони поговорили і вирішили, що будуть подорожувати тільки разом.

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