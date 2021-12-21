Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".
Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Володимир Остапчук часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Він вирішив розповісти, що українців чекає на гранд-фіналі шоу "Маска".
"8-9 знімальних годин у павільйоні. Цей фінал порве всі ваші шаблони. Особисто я відходив ще пару днів", — зізнався телеведучий шоу "Маска".
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"Найбільша інтрига року. Вся країна затримає подих...Хто гідний звання переможця?", - каже на кадрах Володимир Остапчук.
Як відомо, у фінал шоу "Маска" пройшли Жираф, Скандал і Мухомор.
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