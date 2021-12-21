Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Владимир Остапчук часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Он решил рассказать, что украинцев ждет на грандфинале шоу "Маска".
"8-9 съемочных часов в павильоне. Этот финал порвет все ваши шаблоны. Лично я отходил еще пару дней", — признался телеведущий шоу "Маска".
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"Наибольшая интрига года. Вся страна задержит дыхание...Кто достоин звания победителя?", — говорит на кадрах Владимир Остапчук.
Как известно, в финал шоу "Маска" прошли Жираф, Скандал и Мухомор.
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