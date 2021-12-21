Як передає Politeka.net, Андрій Задворний є відомим бізнесменом. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич. Андрій Задворний не тільки дійшов до фіналу, але і став обранцем Злати Огневич на проекті. Однак, через півтора місяця відносин вони розлучилися.

Так, цього разу переможець "Холостячки" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Задворний показав себе в стильному вигляді. Під фото він вирішив заговорити про кризу.

"Тепер я знаю, що бувають моменти, коли потрібно прийняти, що немає енергії.



У такий момент погана ідея говорити собі»Давай, старайся, роби, не сумуй". У такий момент погана послуга собі - це картати себе.



У такий момент мені потрібне перезавантаження, потрібно прийняти себе і свій стан і дати собі його пройти.



Кризи проходять, сили відновлюються, тут важливо допомогти собі, а не заважати.



Улюблений Харків, я до тебе, я сумував", - зізнався Андрій Задворний.

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