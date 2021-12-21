Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а ведучим - Григорій Решетник. 110 учасників спробували показати свій талант в шоу та отримали можливість потрапити в "Суперфінал".

Так, цього разу на сцену шоу "Україна має талант" вийшов сліпий джазмен з Харкова. Геннадій Суменков вирішив показати свій вокальний талант на всю країну.

Після виступу Геннадія Суменкова, судді "Україна має талант" вийшли прямо на сцену і вирішили обійняти та подякувати учаснику за талант.

"Спасибі вам, за ваш талант! Це було дуже круто! Спасибі, що ви до нас приїхали. Ми всі втрьох ось так ось зараз говоримо вам - так! У вас три так!",- оголосила Ксенія Мішина.

"Продюсери, не проходьте повз!", — пожартував учасник "Україна має талант".

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Як же хочеться щоб у цієї людини все вийшло!) Досягати поставлених цілей. Це зробить його щасливішим. Він не ображений і не озлоблений, і ще талановитий. Хто як не він гідний щастя!", "Приклад для тих, хто скаржиться на життя через дрібниці!", "Мурашки по шкірі" я капітан свого корабля "Як-же це правильно!!! Спасибі величезне організаторам подібних шоу! Ви даєте поштовх кожній людині розвинути в собі талант! БРАВО!

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