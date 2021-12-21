Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а ведучим - Григорій Решетник. 110 учасників спробували показати свій талант в шоу та отримали можливість потрапити в "Суперфінал".
Так, цього разу на сцену шоу "Україна має талант" вийшов сліпий джазмен з Харкова. Геннадій Суменков вирішив показати свій вокальний талант на всю країну.
Після виступу Геннадія Суменкова, судді "Україна має талант" вийшли прямо на сцену і вирішили обійняти та подякувати учаснику за талант.
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"Спасибі вам, за ваш талант! Це було дуже круто! Спасибі, що ви до нас приїхали. Ми всі втрьох ось так ось зараз говоримо вам - так! У вас три так!",- оголосила Ксенія Мішина.
"Продюсери, не проходьте повз!", — пожартував учасник "Україна має талант".
Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Як же хочеться щоб у цієї людини все вийшло!) Досягати поставлених цілей. Це зробить його щасливішим. Він не ображений і не озлоблений, і ще талановитий. Хто як не він гідний щастя!", "Приклад для тих, хто скаржиться на життя через дрібниці!", "Мурашки по шкірі" я капітан свого корабля "Як-же це правильно!!! Спасибі величезне організаторам подібних шоу! Ви даєте поштовх кожній людині розвинути в собі талант! БРАВО!
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