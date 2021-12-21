Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а ведущим - Григорий Решетник. 110 участников попробовали показать свой талант в шоу и получили возможность попасть в "Суперфинал".

Так, на этот раз на сцену шоу "Україна має талант" вышел слепой джазмен из Харькова. Геннадий Суменков решил показать свой вокальный талант на всю страну.

После выступления Геннадия Суменкова, судьи "Україна має талант" вышли прямо на сцену и решили обнять и поблагодарить участника за талант.

"Спасибо вам, за ваш талант! Это было очень круто! Спасибо, что вы к нам приехали. Мы все втроем вот так вот сейчас говорим вам - да! У вас три да!", — объявила Ксения Мишина.

"Продюсеры, не проходите мимо!", — пошутил участник "Україна має талант".

Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "Как же хочется чтобы у этого человека все получилось!) Достигать поставленных целей. Это сделает его счастливее. Он не обиженный и не озлобленный, и ещё талантливый. Кто как не он достоин счастья!", "Пример для тех, кто жалуется на жизнь по пустякам!", "Мурашки по коже "я капитан своего корабля" как - же это правильно!!! Спасибо огромное организаторам подобных шоу! Вы даёте толчок каждому человеку развить в себе талант! БРАВО!

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