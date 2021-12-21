Переможець "Голосу країни", молодий український виконавець Сергій Лазановський вразив незвичайною зміною іміджу – не тільки зачіски, але і костюма.

Як пише Politeka.net, в Instagram 26-річний Сергій Лазановський, який нещодавно зізнався, що пережив емоційне вигорання і багато проблем, пов'язаних з цим станом, похвалився новою зовнішністю.

Він засвітився з сивим кучерявим волоссям, борідкою і вусами. Хлопець прийшов на примірку нового костюма для виступу.

"Хто б міг подумати ще тиждень тому, що я прийду в гості до цих прекрасних людей", - зазначив Лазановський, показавши швейну майстерню, де для нього приготували новий концертний костюм.

Відзначимо, що Сергій Лазановський нещодавно випустив новорічну пісню про Святого Миколая. На честь випуску нової пісні і кліпу він вирішив змінити імідж. Спочатку Лазановський приміряв різні маски в Instagram, після чого вирішив пофарбувати своє волосся.

Додамо, що артист засвітився на зйомках «Голосу країни», переможцем якого став минулого року.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський ошелешив одкровенням про проблеми:"я не хочу до себе жалості".

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