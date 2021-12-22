Після обговорень конфлікту між Катериною Репяховою і однією з колишніх дружин Віктора Павлика, сама дівчина заявила, що дуже засмучена з приводу сварки і тепер їй важко.

Кілька днів назад Катерина Репяхова публічно заявила про серйозний конфлікт з колишньою третьою дружиною співака Ларисою Созаевой. Справа в тому, що вона навіть подала до суду після розглядів через продаж квартири і проблем з бізнесом. За словами Репяхової, Созаєва назвала її "нахабною тварюкою".

Нагадаємо, на тлі розборок з колишньою дружиною Павлика, з ним самим Репяхова теж опинилася в сварці і навіть заявила, що жити разом буде складно. Тим не менш, вони зараз розбираються з тим, що будуть робити.

"Я ніколи не скажу поганого про мого чоловіка, навіть якщо не з усім згодна! Навіть якщо ми колись розлучимося. Тому що він ТАТО мішечки. Тому що Віктор Павлік добрий, позитивний, супер-переживаючий, турботливий! І я це кажу тоді, коли вся образа в моїй душі ще не пройшла!» - висловитися Репяхова.

"Вибачте, що так пропала – мені потрібен був відпочинок. Зараз приведу себе в порядок і вийду до вас. Два дні я виглядала так, у мене правда не було сил виходити в сторіс. Я розумію, що я повинна прокоментувати свою сварку з чоловіком.

Я все роблю для того, щоб все погане залишити в цьому році. А в наступному буде тільки хороше! Мій чоловік готовий працювати над почуттям провини", - також висловилася Репяхова.

Раніше Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика поділилася своїм болем після їхнього конфлікту: "ніколи мені не було так...".

Нагадаємо, що Репяхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами: "знайшла у синочка...".

А ще Politeka повідомляла, що "Нехай спостерігає вся країна": Репяхова внесла ясність у свої натяки на розрив з Павликом.