Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк похвалилася своєю машиною за 1,4 мільйона гривень, яку їй подарував Володимир Остапчук.

"Який же крутий сервіс в паркінгу Новопечерських липках", - поділилася Христина Гірняк.

Нагадаємо, що в серпні 2020-го року Володимир Остапчук зробив дорогий подарунок своїй обраниці. Він розповів, що мрією Христини Гірняк була машина, а саме - "Range Rover". Цей жест обійшовся ведучому в 1,4 мільйона гривень.

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