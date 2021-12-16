Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram Кристина Горняк оставила поклонникам окошечко для вопросов. Так, фанаты второй жены известного телеведущего Владимира Остапчука, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", поздравили Кристину с беременностью.

"Беременность вам к лицу", - написали в Сети.

Кроме этого, Кристине Горняк пожелали родить в 2022 году долгожданного ребенка.

"Поздравляю вас с беремменостью. Пусть родиться в 2022 году прекрасный человечек)", - написали в Сети.

"Все такие потешные! Кто-то мне уже эко приписал, кто-то думает, что, если я не пью, то точно вагітнаЈЈ", - ответила Христина.

Напомним, что летом этого года жена Владимира рассказывала, что ей делали плановую операцию, однако причины так и не назвала.

Некоторые поклонники решили, что Владимир и Христина прибегли к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО).

Заметим, что 35-летняя Кристина Горняк и 37-летний Владимир Остапчук поженились чуть больше года назад, пока своих детей не имеют. У Владимира есть сын Эван-Александр и дочь Эмилия от предыдущего брака с Елена Войченко.

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