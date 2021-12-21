Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, продюсер, актор і шоумен Dzidzio у програмі" Зірковий шлях " розповів, яка жінка зможе підкорити його серце. Як відомо, нещодавно артист розлучився зі своєю дружиною Ярославой (співачка Slavia), однак, схоже, що вже готовий до нових відносин.

Так, відповідаючи на запитання ведучого Даніеля Салема Михайло розповів, поруч з якою жінкою він може бути. За словами виконавця, для нього важливо любити людину не за щось, так, і щоб його любили не за Популярність або інші досягнення. "Є погляд" очі в очі", коли ти дізнаєшся людину. Є таке в житті. Вона повинна бути мила. Мила моєму серцю", - підсумував Хома.

Нагадаємо, не так давно стало відомо про розставання Dzidzio з дружиною Ярославой, яка довгі роки була в тіні знаменитого чоловіка. Після розриву дівчина тут же почала свою сольну кар'єру, а також активно роздавала інтерв'ю, в яких обговорювався їх з Михайлом розлучення.

Нагадавши, SLAVIA зізналася, що завадило їх з Дзідзьо Щастя: "досі могли бути разом...".

Як повідомляла Politeka, Dzidzio в картатих штанях і жилетці рознесли в пух і прах: "стаєш 50-річним хлопом".

Також Politeka писала, що Розлучений DZIDZIO засвітився в компанії холостячки Нікітюк: екс-дружина Slavia не змогла промовчати.