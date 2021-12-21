Відомий музикант, засновник і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився кадрами зі зйомок відомого шоу, де він знову стане суддею.

Як пише Politeka.net, у новому сезоні "Голосу країни" 46-річний Святослав Вакарчук знову стане суддею шоу. Як відомо, він брав участь у проекті з 3 по 6 сезон. У 4 і 6 сезоні його підопічні Ігор Грохоцький і Віталіна Мусієнко здобули перемогу в проекті. Крім цього, Вакарчук допомагав будувати кар'єру Христині Соловій, яка була зіркою шоу.

На свіжому фото Вакарчук постав на тлі логотипу шоу. Він щиро посміхався. У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Можна знову почати дивитися голос", "з поверненням", "Дивлюся Голос тільки щоб вас побачити! Святослав, ви красень", "Така світла у Вас посмішка на цьому фото, прекрасно! Спасибі за вашу творчість і просто за те, що ви є, Святослав», «Сонячний красень, гуморист», «найкращий і талановитий», «чекаємо Led Zeppelin на Голосі», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук показав свою романтичну сторону:"ви космос".

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