Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", але не побудувала стосунки з обранців Андрієм Задворним, поділилася в Instagram результатами нової фотосесії.

На нових знімках у вогняних тонах Злата з'явилася в спокусливій червоній сукні з прозорими елементами, воланами і поясом. Цей наряд і пікантні пози підкреслили витончену фігурку і стрункі ніжки співачки. Свій образ вона доповнила стильними червоними босоніжками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники тут же почали обговорювати нові фотографії Огневич, засинаючи її компліментами в коментарях: "Як завжди, на висоті!", "Злата, ви прекрасна", "Слухати, і дивитися на тебе - одне задоволення!", "Злата, ви шикарна жінка і дуже талановита співачка. Таку жінку не кожен потягне", "Шикарна, вам дуже йде колір. Карколомно виглядаєте", "О, божественна краса", "В такому вбранні побільше пристрасті і вогню", "Чарівна, як завжди", "Шикарна жінка".

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