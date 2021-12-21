Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", но не построила отношения с избранников Андреем Задворным, поделилась в Instagram результатами новой фотосессии.

На новых снимках в огненных тонах Злата появилась в соблазнительном красном платье с прозрачными элементами, воланами и поясом. Этот наряд и пикантные позы подчеркнули изящную фигурку и стройные ножки певицы. Свой образ она дополнила стильными красными босоножками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

Поклонники тут же принялись обсуждать новые фотографии Огневич, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Как всегда, на высоте!", "Злата, Вы прекрасна", "И слушать, и смотреть на тебя – одно удовольствие!", "Злата, вы шикарная женщина и очень талантливая певица. Такую женщину не каждый потянет", "Шикарная, вам очень идет цвет. Сногсшибательно выглядите", "О, божественная красота", "В таком наряде побольше страсти и огня", "Обворожительная, как всегда", "Шикарная женщина".

Напомним, Злата Огневич удивила новым тату после расставания с Задворным: "Ввожу тренд".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич после расставания с Задворным рассказала, что ее радует: "Это самый крутой...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич заговорила о Задворном, обратившись к поклонникам: "Мне от этого больно…".