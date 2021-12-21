Як пише Politeka.net, блогерка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. В останні дні сім'я Реп'яхової і Павлика переживає не найщасливіші часи. Мабуть, саме тому дівчина вирішила додати в свій день трохи позитиву.
Вона опублікувала фото зі своєї фотосесії з шестимісячним сином Мішею. На знімках Репяхова позувала в ефектній сукні до підлоги з відкритими плечима і глибоким декольте. Дівчина з посмішкою на обличчі тримала на руках маленького сина.
"Ще трохи фото з нашої зйомки. Мама і син", - підписала кадри Репяхова.
Варто відзначити, що Павлика ні на одному фото в серії не було.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
"У нас буде "дитина": Мартиновська і Ярославський спровокували в мережі переполох
Поповнення в родині Ями, суддя "Танців з зірками" влаштував фотосесію в новому складі: "Нарешті!"
Маленького українця викрали поблизу школи, фото: під'їхала жінка на машині
Анна Богдан потрапила на сімейне торжество "Холостяка" Заливако, кадри: "Їй сьогодні 100 років..."
Підписники тут же відреагували на її пост.
"Який солодкий", "які милі", "Ой як красиво", "Такі щасливі", "дуже красиві. Мишко так і хочеться вкусити. Такий солодкий", "не можу дивитися спокійно на обличчя Міші я бачу Віктора весь час", - пишуть люди.
Відзначимо, що днями Репяхова заявила, що Павлик її сильно образив і тепер вона не знає, чи зможуть вони зберегти відносини.
Нагадаємо, заплакана дружина Павлика після сварки видала порцію одкровень, який він чоловік.
Як повідомляла Politeka, серйозний конфлікт Павлика з молодою дружиною став надбанням громадськості.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка поділилася своїм болем після їхнього конфлікту.