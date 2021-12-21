Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова після сварки з чоловіком поділилася щасливими кадрами, на яких позувала в ефектному образі і з сином на руках.

Як пише Politeka.net, блогерка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. В останні дні сім'я Реп'яхової і Павлика переживає не найщасливіші часи. Мабуть, саме тому дівчина вирішила додати в свій день трохи позитиву.

Вона опублікувала фото зі своєї фотосесії з шестимісячним сином Мішею. На знімках Репяхова позувала в ефектній сукні до підлоги з відкритими плечима і глибоким декольте. Дівчина з посмішкою на обличчі тримала на руках маленького сина.

"Ще трохи фото з нашої зйомки. Мама і син", - підписала кадри Репяхова.

Варто відзначити, що Павлика ні на одному фото в серії не було.

Підписники тут же відреагували на її пост.

"Який солодкий", "які милі", "Ой як красиво", "Такі щасливі", "дуже красиві. Мишко так і хочеться вкусити. Такий солодкий", "не можу дивитися спокійно на обличчя Міші я бачу Віктора весь час", - пишуть люди.

Відзначимо, що днями Репяхова заявила, що Павлик її сильно образив і тепер вона не знає, чи зможуть вони зберегти відносини.

Нагадаємо, заплакана дружина Павлика після сварки видала порцію одкровень, який він чоловік.

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