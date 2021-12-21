Переможець попереднього сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський несподівано показав себе в кріслі одного з тренерів проекту напередодні нових зйомок.

Як пише Politeka.net, співак, який здобув перемогу в минулому сезоні шоу, привернув увагу новим постом у своєму Instagram.

Судячи з опублікованого знімка, Лазановський повернувся на знімальний майданчик «Голосу». Однак, цього разу йому пощастило посидіти в тренерському кріслі. Так, на фото 26-річний артист з легкою посмішкою натискає заповітну червону кнопку, яку тренери використовують при відборі учасників.

"Пасує? 12 сезон "Голосу країни". Це буде дуже крутий сезон. Варто вам глянути. Ну і не забувайте про backstage на YouTube. Все найцікавіше завжди залишається за кадром. Вгадайте, а в чиєму кріслі я сиджу?", - підписав знімок Лазановський.

Нагадаємо, що тренерами нового сезону стали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Потап і Святослав Вакарчук. У минулому сезоні Лазановський був в команді Дорофєєвої, тому можна припустити, що саме вона пустила його в своє крісло.

Українці тут же відгукнулися на пост співака.

"дуже пасує, ось де тобі потрібно сидіти 100%", "не дуже", "ведучий бекстейджу", "крісло DOROFEEVA", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможця "Голосу країни" Лазановського насилу можна дізнатися після нових експериментів.

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